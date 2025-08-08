Representantes do futebol goiano que estão na 2ª fase da Série D do Brasileiro, a Aparecidense e o Goiatuba definem, neste sábado (9), o futuro de cada um dentro da competição nacional e na temporada. Quem for eliminado encerra a temporada agora. Se os dois se classificarem, vão se enfrentar nas oitavas de final, decidindo uma vaga às quartas de final.A Aparecidense decide a vaga diante do Maricá-RJ, em Aparecida de Goiânia, neste sábado (9), às 16 horas. O Camaleão venceu na ida por 2 a 1 e defende a vantagem em casa, no Estádio Annibal Batista - joga pelo empate e, se perder por um gol de diferença, decidirá a classificação nos pênaltis.O Maricá-RJ precisa abrir dois ou mais gols de diferença para reverter a situação sem as penalidades. A Aparecidense tem três jogadores de frente em boa fase: Kaio Nunes (sete gols), João Marcos e Renan Gorne (cinco gols cada um).O Goiatuba empatou em casa com o São José-RS, por 1 a 1, no jogo de ida. Assim, não leva nenhum tipo de vantagem para decidir o futuro no começo da noite deste sábado (9), às 18 horas, em Porto Alegre, no Estádio Francisco Novelleto.Caso novo empate ocorra, a definição da vaga será nos pênaltis. Quem vencer no tempo regulamentar garante a passagem de fase.O experiente Alex Henrique, de 40 anos, é o goleador do Azulão do Sul (seis gols). O técnico Augusto Fassina espera a vitória do Goiatuba sem precisar dos pênaltis.