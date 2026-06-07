Neste domingo (7), Aparecidense, Goiatuba e Inhumas entraram em campo pela 10ª e última rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro.\nO Camaleão arrancou um empate fora de casa diante do Gama e garantiu vaga no mata-mata. Já o Goiatuba, que já estava classificado, venceu mais uma. O Inhumas, por sua vez, foi goleado e encerrou sua participação na competição.\nA Aparecidense empatou por 2 a 2 com o Gama, no Estádio Bezerrão, em Brasília. Fellipe abriu o placar para o Camaleão, mas os donos da casa viraram na segunda etapa. Jefferson marcou o gol do empate que assegurou a classificação da equipe goiana. Com o resultado, a Aparecidense terminou o Grupo A3 na 4ª colocação, com 13 pontos.\nNa 2ª fase, o Camaleão enfrentará o Capital-DF, líder do Grupo A4. Por ter campanha inferior à do adversário, fará o jogo de ida no Estádio Anníbal Batista de Toledo e decidirá a vaga fora de casa.