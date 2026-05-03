A 5ª rodada da Série D manteve três clubes goianos na faixa de classificação de seus grupos - Goiatuba, Aparecidense e Crac. A rodada encerrou o 1º turno da 1ª fase. Na próxima, começam os jogos de volta dentro das chaves.\nO Goiatuba foi impiedoso em casa e goleou o União Rondonópolis por 5 a 1 no sábado (2), no Divino Garcia Rosa, em Goiatuba.\nA goleada foi de virada. Daniel Cruz abriu o placar para o União. Thalles, Gabriel Silva (duas vezes), Júlio Vitor e Fagner viraram para o Goiatuba.\nO Azulão chegou aos 13 pontos e segue na liderança do Grupo A4 com uma das melhores campanhas da Série D.\nNo Grupo A3, a Aparecidense empatou fora de casa por 1 a 1 com o Brasiliense. Neste domingo (3), o Camaleão, no Serejão, em Taguatinga (DF), abriu o placar com Luan e sofreu o empate aos 54 minutos do segundo tempo (Jean Pyerre).