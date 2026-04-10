Neste fim de semana, os clubes goianos entram em campo pela 2ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro em busca da primeira vitória de um time do estado na competição. Na estreia, ninguém venceu: Abecat, Aparecidense, Crac e Inhumas foram derrotados, e apenas o Goiatuba pontuou ao empatar.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem e outras informações)\nNo sábado (11), Abecat, Goiatuba e Inhumas entram em campo.\nÀs 16 horas, a Abecat visita o Betim-MG, que estreou empatando com o Operário-MS. A equipe goiana busca seus primeiros pontos no Grupo 11 após a derrota em casa por 1 a 0 para o Uberlândia. Rafael Dumas será desfalque, já que foi expulso nos minutos finais da última partida.\nMais tarde, às 18h30, o Goiatuba, único time goiano a pontuar na rodada de abertura, entra em campo após o empate por 2 a 2 com o Operário-VG, resultado com gosto amargo, já que a equipe abriu 2 a 0 e cedeu o empate no fim. Agora, joga em casa, no Estádio Divino Garcia Rosa, pelo Grupo 4, contra o Ceilândia-DF, que empatou na estreia com o Mixto-MT.