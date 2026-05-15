Pela 7ª rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro, dois confrontos entre goianos marcam o fim de semana. Crac e Abecat fazem o clássico, enquanto o Inhumas recebe a Aparecidense. Já o Goiatuba vai até o Mato Grosso defender a liderança de sua chave.\n(Confira, ao fim do texto, onde assistir, equipe de arbitragem e outras informações.)\nNo sábado (16), o Goiatuba viaja até Cuiabá para enfrentar o Mixto às 18 horas, no Estádio Dutrinha. O Azulão do Sul faz grande campanha na Série D, está invicto na competição, com quatro vitórias e dois empates. A equipe lidera o Grupo A4, com 14 pontos, e tem uma das três melhores campanhas gerais da competição, mas o Capital-DF está na cola, com 13 pontos. No 1º turno, o time goiano venceu em casa por 1 a 0 e agora busca mais um resultado positivo, enquanto o Mixto quer se manter dentro da zona de classificação para o mata-mata.