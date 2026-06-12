Crac e Abecat entram em campo neste domingo (14), ambos às 16h, pela 10ª e última rodada da 1ª fase da Série D, em busca da classificação para o mata-mata. Enquanto o Crac recebe o Ivinhema no Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão, e depende apenas de si para avançar, a Abecat visita o Uberlândia no Parque do Sabiá e precisa obrigatoriamente vencer, além de contar com outros resultados, para se classificar no Grupo A11.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem e outras informações)\nO Leão do Sul está na 3ª colocação com 12 pontos, mesma pontuação de Betim, vice-líder, e do Ivinhema, 4º colocado. A equipe catalana depende apenas de si para garantir vaga na segunda fase. Em caso de vitória, assegura a classificação. Um empate também pode ser suficiente, já que manteria o time à frente de Operário-MS e Abecat.