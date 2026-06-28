Crac e Goiatuba avançaram à 3ª fase da Série D, enquanto a Aparecidense foi goleada e eliminada do torneio nacional. Os clubes goianos jogaram no sábado (27).\nApós empate sem gols no jogo de ida, o Goiatuba jogou em casa e bateu o Brasiliense por 1 a 0. O gol da vitória e classificação do Azulão foi marcado pelo atacante Vini Hora.\nO Crac tinha sido o único clube goiano que abriu vantagem no jogo de ida após vitória por 1 a 0. Na partida da volta diante do Tombense, o Leão do Sul segurou o empate sem gols e avançou na Série D.\nA Aparecidense foi goleada por 4 a 0 pelo Capital-DF e se despediu do torneio nacional. Em crise financeira e com salários atrasados, a temporada do Camaleão acabou com a queda na Série D. O clube goiano volta a campo apenas em 2027 para a disputa do Campeonato Goiano.\nCrac e Goiatuba aguardam o completo dos jogos da 2ª fase para conhecer seus adversários na sequência da competição. O Leão do Sul vai enfrentar Treze-PB ou Jacuipense-BA, enquanto o Azulão vai encarar Manauara-AM ou Fluminense-AC.