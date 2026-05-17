A Série D do Brasileiro teve, neste domingo (17), dois confrontos entre clubes goianos pela 7ª rodada. Em Catalão, no Estádio Genervino da Fonseca, o Crac obteve vitória importante sobre a Abecat Ouvidorense por 2 a 1 - gols de Romarinho e Iago (Crac), enquanto Jackson abriu o placar para a equipe de Ouvidor.\nO Crac chega a 11 pontos no Grupo A11, numa boa situação para garantir vaga à próxima fase, equanto o time de Ouvidor permanece com 3 pontos, sem vitória. A equipe catalana está invicta há quatro rodadas, sob comando do técnico Ângelo Luiz.\nA partida entre os dois clubes do Sudeste goiano ficou tumultuada após o final, com muita confusão, provocações e expulsões nos dois times. Durante o jogo, Romarinho foi expulso (tinha cartão amarelo e tirou a camisa ao comemorar o gol). Após a partida, foram expulsos: Rafhael Lucas, Reidner, Gabriel (Crac); Pablo, Marcinho e Tiago (Abecat Ouvidorense).