Entre os três times goianos que estão na 2ª fase da Série D, o Crac foi o único a vencer o jogo de ida. O Leão do Sul ganhou do Tombense por 1 a 0 neste domingo (21) no Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão, e saiu em vantagem na luta por um lugar na 3ª fase.\nO Crac marcou seu gol da vitória com Iago Martins e segurou o resultado por mais de um tempo, pois teve um jogador expulso aos 30 minutos do primeiro tempo.\nTambém neste domingo (21), mas fora de casa, o Goiatuba empatou sem gols com o Brasiliense, no Estádio Serejão, em Taguatinga (DF).\nAs partidas de volta serão no próximo sábado (27).\nNo Divino Garcia Rosa, em Goiatuba, às 18h30, o Azulão do Sul recebe o Brasiliense. Não há vantagem para qualquer lado. Quem ganhar avança, e novo empate leva a decisão para os pênaltis.\nO Crac joga em Tombos (MG), às 18 horas, contra o Tombense. O time goiano tem a vantagem do empate. Se perder por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.