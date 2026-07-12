Neste domingo (12), os dois clubes goianos vivos na 3ª fase da Série D protagonizaram disputas de pênaltis. No Estádio da Colina, o Goiatuba venceu o Manauara por 2 a 1, triunfou por 4 a 3 nas penalidades e vai enfrentar o Ferroviário-CE nas oitavas de final. No Amigão, o Crac empatou em 1 a 1 com o Treze e foi derrotado nos pênaltis por 4 a 3, ficando pelo caminho.\nEm Manaus, o Goiatuba precisava reverter uma desvantagem de 1 a 0 no agregado, após perder o jogo de ida. Júlio Vitor fez o primeiro do Azulão, e Fabrício Pereira igualou. Aos 43 minutos do 2º tempo, Gabriel Silva recolocou os goianos em vantagem e o duelo foi para as penalidades.\nNas cobranças, Eric Henrique desperdiçou para o Goiatuba ao parar no goleiro. No entanto, do lado do Manauara, Giba chutou para fora e o goleiro Omar pegou a última cobrança de Fabrício Pereira, classificando o Azulão. Durante a disputa, Gabriel Silva ainda foi expulso por provocar a torcida após converter sua cobrança.