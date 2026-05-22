Os clubes goianos da Série D entram em campo neste fim de semana pela 8ª rodada da 1ª fase, que entra em sua reta final, restando apenas três rodadas. Enquanto o Goiatuba tenta retomar a liderança do grupo, Crac e Aparecidense buscam abrir vantagem dentro da zona de classificação. Já para Abecat e Inhumas, o cenário é de “vencer ou vencer” para seguir sonhando com uma vaga no mata-mata.\n(Confira, ao fim do texto, onde assistir, equipe de arbitragem e outras informações.)\nNo sábado (23), dois jogos movimentam os goianos. A Abecat recebe o Operário-MS no Estádio Luiz Benedito, em Ouvidor, às 16 horas. A Onça Pintada ainda não venceu na competição e vem de derrota para o Crac por 4 a 2. A equipe é a lanterna do Grupo A11, com três pontos, e pode ficar praticamente sem chances de classificação caso não conquiste a vitória, já que a distância para o Betim, primeiro time dentro do G4, é de seis pontos.