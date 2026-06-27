Os três times goianos que seguem vivos na Série D do Campeonato Brasileiro entram em campo neste sábado (27), pelos jogos de volta da 2ª fase. Aparecidense e Goiatuba empataram suas partidas de ida e não têm vantagem, enquanto o Crac venceu e chega com uma pequena margem para o confronto decisivo.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, horário e outras informações)\nA Aparecidense, que vive uma crise fora de campo, enfrenta o Capital-DF às 17 horas, no Estádio JK. No jogo de ida, as equipes empataram por 1 a 1. Quem vencer garante a classificação, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.\nO Camaleão vive um momento delicado. Na última terça-feira (23), os jogadores do elenco profissional divulgaram um comunicado cobrando a diretoria pelo atraso de salários, que já dura mais de três meses. Em protesto, o elenco não treinou na quarta-feira (24), mas retomou normalmente as atividades na quinta-feira (25) e viajou para Brasília.