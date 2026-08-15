O Goiatuba disputará neste domingo (16), às 17 horas, a partida que pode ser considerada a mais decisiva e difícil do clube nesta temporada. O Azulão decide o acesso à Série C do Brasileiro fora de casa, no Estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca (AL), diante da Associação Sportiva Arapiraquense, a ASA-AL. No primeiro jogo, as duas equipes empataram sem gols, em Goiatuba. O vencedor do jogo deste final de semana garante o acesso à Terceirona nacional, passa à semifinal da Série D e continua na disputa pelo título da competição. Caso ocorra empate neste confronto, haverá disputa por pênaltis para definir o classificado.O perdedor também pode sonhar com o acesso à Série C, pois disputa o playoff - os quatro eliminados terão mais dois jogos, num cruzamento entre eles, na busca por mais duas vagas à Terceirona nacional.O Goiatuba brigou pelo acesso no ano passado, mas foi eliminado nas quartas de final pela Inter, de Limeira (SP). Agora, volta a brigar pela mudança de divisão no futebol brasileiro.O clube chegou a jogar a Série B, no final da década de 1990. A sequência do Azulão não foi boa. O time ficou ausente por cerca de dez anos das atividades no futebol profissional.O retorno do clube ocorreu em 2019, quando ficou invicto e conquistou o título da 3ª Divisão do Estadual. O Azulão se apega ao bom aproveitamento da equipe na fase do mata-mata da Série D 2026. Quando atuou fora de casa, o clube do Sul goiano não perdeu. Na 2ª fase, o Goiatuba empatou fora (0 a 0) com o Brasiliense-DF e avançou na competição. Na 3ª fase, perdeu em casa, mas ganhou do Manauara-AM na casa do adversário (2 a 1 no tempo regulamentar e 4 a 3 nos pênaltis).Classificado às oitavas de final, o Goiatuba goleou o Ferroviário-CE em casa (3 a 0) e confirmou a vaga com outra vitória (2 a 1) como visitante, em Fortaleza.Na Série D, o Goiatuba convive com a boa fase dentro de campo e os problemas financeiros no extracampo. Ainda assim, os resultados foram bons.O técnico Glauber Ramos terá de mudar o time. O meia Tsumita, um dos destaques da equipe, teve lesão no menisco do joelho e, conforme comunicado do clube, não jogará mais na Série D. O meia Daniel Costa e o atacante Júlio Vitor decidiram deixar o clube após o término do contrato - não houve acordo para a renovação dos jogadores. A ASA foi vice do Campeonato Alagoano nos últimos anos e planeja o acesso à Série C. A diretoria anunciou casa cheia no Estádio Coaracy Fonseca, com a venda antecipada de oito mil ingressos. O artilheiro do clube, Alex Bruno, marcou 23 gols nesta temporada e, após a Série D, deverá ser emprestado ao Sport.