Goiatuba e Aparecidense iniciam na tarde de domingo (17), às 16 horas, a decisão pela sobrevivência na Série D e a manutenção do sonho de acesso à Série C. Os dois clubes jogam no Estádio Divino Garcia Rosa, em Goiatuba, no sul do Estado, o jogo de ida das oitavas de final da 4ª Divisão nacional.Os dois voltam a se enfrentar no próximo sábado (23), em Aparecida de Goiânia, no jogo da volta. O vencedor do confronto avançar às quartas de final. Na Série D, conseguem o acesso os classificados à semifinal.Os dois clubes tiveram trajetórias parecidas na temporada. Não fizeram boas campanhas no Estadual, correram risco de descenso e reagiram nas últimas rodadas da 1ª fase, evitando o rebaixamento, mas fora das quartas de final. A reação das equipes ocorreu com a contratação de dois treinadores que, depois do Goianão, permaneceram para a Série D e ajustaram o elenco à disposição.No Goiatuba, a aposta foi no jovem Augusto Fassina, de 39 anos. Ele foi campeão da Divisão de Acesso do Estadual de 2024 pelo Inhumas, vice da 3ª Divisão Goiana pelo Tupy, de Jussara, mas não se deu bem no Goianésia no início do Estadual. Demitido, assumiu o Goiatuba e o desafio de evitar a queda - o Azulão ficou em 9º (13 pontos). A campanha segura do Goiatuba na fase inicial da Série D (3º colocado no Grupo A7) contra times mineiros, paulistas e paranaenses valorizou o trabalho de Fassina.Na Aparecidense, Lúcio Flávio, de 46 anos, voltou ao clube três rodadas antes do fim da 1ª fase do Goianão, que o Camaleão terminou em 10º lugar (12 pontos). A vitória (1 a 0) sobre o Atlético-GO evitou a segunda queda seguida do Camaleão - foi rebaixado na Série C de 2024.Lúcio Flávio fez alguns ajustes no grupo de atletas, avançou à 3ª fase da Copa do Brasil (foi eliminado pelo Fluminense, mas a boa campanha ajudou no faturamento) e fechou a 1ª fase da Série D em 1º no Grupo A5, com o ataque mais eficiente (32 gols). Na 2ª fase, eliminou o Maricá-RJ com vitória (2 a 1) e empate sofrido em casa (2 a 2).O Camaleão inicia as oitavas de final em Goiatuba, diante de um clube que volta a se empolgar após anos de ostracismo e fora dos torneios oficiais (2011 a 2018). Campeão da Terceirona Goiana de 2019, o Goiatuba ganhou duas vezes a Segundona (2021 e 2023) e recomeça a disputa de competições nacionais - a última participação havia sido na Série C de 2003.O Goiatuba aposta nos gols de um velho conhecido da Aparecidense: o atacante Alex Henrique, de 40 anos e seis gols na Série D. Ele foi campeão da Série D de 2021 pelo Camaleão. A equipe de Aparecida de Goiânia tem nomes interessantes, como o atacante João Marcos, autor de nove gols na Série D. O volante Enzo, filho do ex-jogador Fernandão, tem se destacado e reforçará o Vila Nova em 2026.