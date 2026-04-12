Goiatuba e Aparecidense venceram no fim de semana e conquistaram as primeiras vitórias do futebol goiano na Série D do Campeonato Brasileiro.\nO Goiatuba ganhou do Ceilândia por 1 a 0 na noite de sábado (11). A equipe foi a única do estado a ter pontuado na 1ª rodada - 2 a 2 com o Operário-VG. Agora, conquistou a vitória jogando em casa, no Divino Garcia Rosa.\nNo Grupo A4, o Azulão do Sul tem 4 pontos e é o vice-líder, atrás do líder Capital-DF (6 pontos).\nFora de casa, a Aparecidense ganhou do Primavera-MT por 3 a 1, neste domingo (12), e somou os primeiros pontos na competição. O Camaleão é o 3º colocado do Grupo A3, na faixa de classificação, com 3 pontos. No mesmo grupo, no sábado (11), o Inhumas perdeu para o Gama por 2 a 0. O time é o único que não pontuou na chave e é lanterna - na estreia, perdeu para o Luverdense.