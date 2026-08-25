O Goiatuba disputa, nesta quarta-feira (26), a primeira das duas partidas decisivas dos playoffs na Série D do Brasileiro. O Azulão terá a última chance de acesso à Série C em dois jogos contra o São José, de Porto Alegre (RS), no estádio Francisco Novelletto. O primeiro embate, na capital gaúcha, começa às 19 horas.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações e arbitragem)\nDepois, as equipes voltam a se enfrentar no estádio Divino Garcia Rosa, em Goiatuba, na próxima quarta-feira (dia 2 de setembro).\nComo fez melhor campanha na somatória dos pontos das fases anteriores, o Goiatuba terá a vantagem de decidir em casa e de jogar por resultados iguais (dois empates, por exemplo, e vitória e derrota pelo mesmo saldo de gols). O Zequinha, que é comandado pelo técnico Argel Fucks, ex-Goiás, precisa reverter a vantagem do time goiano.