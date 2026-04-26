Todos os clubes goianos na Série D entraram em campo neste sábado (25) para a disputa da 4ª rodada da competição. O Goiatuba venceu mais uma e segue na liderança do Grupo 4, enquanto Aparecidense e Crac venceram duelos goianos contra Inhumas e Abecat, respectivamente.\nO Goiatuba manteve a campanha invicta na Série D ao bater o Mixto-MT, no estádio Divino Garcia Rosa. O meia Thalles fez o único gol da vitória do Azulão por 1 a 0.\nA rodada foi marcada pelos primeiros duelos goianos na Série D. Em Aparecida de Goiânia, o Inhumas abriu o placar com Lucas Victor, mas Rapahel Luz, Carlos Baje e Luan marcaram e construíram a virada da Aparecidense por 3 a 1.\nNo clássico entre Abecat e Crac, em Ouvidor. O Leão do Sul levou a melhor. Vitor Mota e Eduardo Menezes marcaram os gols da vitória de 2 a 0 para a equipe de Catalão.