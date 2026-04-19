O Goiatuba venceu o Capital por 1 a 0 fora de casa, neste domingo (19), no Estádio JK, em Brasília, e é o líder do Grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe goiana tem 7 pontos, ainda invicta em três rodadas - duas vitórias e um empate.\nO Azulão chegou à vitória com gol de Gabriel Silva, que entrou no segundo tempo e marcou aos 42 minutos.\nA Abecat conseguiu seu primeiro ponto na Série D ao empatar com o Operário-MS por 1 a 1 neste domingo (19), no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande (MS).\nCom isso, tem a mesma pontuação que o conterrâneo e rival Crac, mas fica na lanterna do Grupo A11 porque recebeu mais cartões amarelos. Marquinhos abriu o placar para a Abecat no jogo deste domingo (19), aos 35 do primeiro tempo. Depois, Eduardo Tanque empatou aos 39 do segundo.\nApós três rodadas da Série D, a situação dos goianos é: