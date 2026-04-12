O Goiatuba ganhou do Ceilândia por 1 a 0 na noite deste sábado (11) e conquistou a primeira vitória de um representante goiano na Série D. A equipe foi a única do estado a ter pontuado na 1ª rodada - 2 a 2 com o Operário-VG. Agora, conquistou a vitória jogando em casa, no Divino Garcia Rosa.\nTambém neste sábado (11), o Inhumas perdeu parao Gama por 2 a 0, em jogo do Grupo 3.\nA Abecat, que está no Grupo 11 junto com o Crac, perdeu fora de casa e tem duas derrotas na competição, que disputa pela primeira vez. Após a derrota em casa por 1 a 0 para o Uberlândia-MG, foi derrotada por 1 a 0 pelo Betim-MG, na tarde deste sábado (11).\nMais da 2ª rodada\nNeste domingo (12), outros dois times goianos entram em campo e buscam suas primeiras vitórias: Aparecidense e Crac. Os jogos são:\nPrimavera-MT x Aparecidense, às 17 horas, no Estádio Cerradão, em Primavera do Leste (MT)