Na 9ª e penúltima rodada da 1ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro, os cinco clubes goianos na competição chegam em situações diferentes. O Goiatuba é o único já classificado para o mata-mata, enquanto Aparecidense e Crac estão na zona de classificação, mas ainda não garantiram vaga. A Abecat ainda possui chances de avançar, porém não depende apenas de si, enquanto o Inhumas apenas cumpre tabela e já não tem mais possibilidades de ir à 2ª fase.\n(Confira, ao fim do texto, onde assistir, equipe de arbitragem e outras informações.)\nNo sábado (30), três jogos movimentam os goianos na rodada.\nA Abecat recebe o Betim, às 16 horas, no Estádio Luiz Benedito, em Ouvidor, pelo Grupo A11. As chances de classificação do time goiano são remotas. A equipe é a 5ª colocada, primeira fora da zona de classificação, com seis pontos, quatro atrás do Ivinhema, que ocupa a 4ª colocação com 11 pontos.