Os times goianos entram em campo pela 5ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro neste fim de semana. Enquanto o Goiatuba faz campanha de líder, Aparecidense e Crac querem se manter na zona de classificação. Abecat e Inhumas buscam sair da lanterna de seus grupos.\n(Confira, ao fim do texto, onde assistir, equipe de arbitragem e outras informações.)\nNeste sábado (2), às 16 horas, a Abecat recebe o Ivinhema-MS no Estádio Luiz Benedito, em Ouvidor. A Onça-Pintada vive uma crise: ainda não venceu na Série D e, em quatro rodadas, tem apenas um ponto, sendo a lanterna do Grupo A11.\nA situação ocasionou a troca no comando técnico: Gilberto Pereira fará sua estreia à frente do time no lugar de Hemerson Maria, demitido no último sábado (25), após derrota no clássico por 2 a 0 para o Crac.\nO Ivinhema-MS, próximo adversário, é um forte concorrente: soma 9 pontos e está na 2ª colocação, atrás do líder Uberlândia apenas pelo critério de desempate, com a mesma pontuação.