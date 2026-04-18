Os três times goianos que jogaram neste sábado (18) pela Série D perderam na 3ª rodada. Aparecidense e Inhumas foram derrotados em casa por Luverdense e Brasiliense, respectivamente. O Crac sofreu revés para o Uberlândia, jogando na cidade mineira.\nA Aparecidense perdeu parao Luverdense por 1 a 0, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. Pedro Bortoluzo marcou aos 3 minutos do segundo tempo.\nO Camaleão ainda está na faixa de classificação do Grupo A3, em 4º com 3 pontos, mas pode ser ultrapassado neste domingo (19), dependendo do resultado de Primavera x Gama.\nNo estádio Zico Brandão, o Inhumas perdeu por 1 a 0 para o Brasiliense, gol de Tarta, e segue sem pontuar no Grupo A3, na lanterna.\nNa chave A11, o Crac foi a Uberlândia e perdeu para o time da casa, no Estádio Parque do Sabiá, por 2 a 1. Evanderson e Kayke marcaram para o time mineiro, e Lucas Vinícius fez para o Leão, que teve um jogador expulso no finalzinho do jogo.