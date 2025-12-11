Representantes de Atlético-GO, Goiás, Vila Nova e da Federação Goiana de Futebol (FGF) estiveram no Serra Dourada durante apresentação do projeto do Complexo Serra Dourada. Dirigentes das equipes disseram que pretendem utilizar o estádio após a conclusão da reforma. As obras estão previstas para começar no fim de maio de 2026 e serem concluídas no prazo de dois anos.\nO vice-presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, adiantou que deseja que a equipe colorada jogue no estádio antes do início das obras. “Eu achei positivo (o projeto). Vai trazer conforto para o torcedor, eu gostei. Provavelmente (em 2026) nossa ideia é repetir o que fizemos em 2025 e trazer os jogos com demanda de público para o Serra Dourada”, comentou o dirigente.\nRepresentantes de Atlético-GO e Goiás falaram que os clubes podem voltar a mandar jogos no Serra Dourada após a reforma. “O Goiás está ansioso para voltar a jogar no Serra Dourada. A expectativa é grande de voltar a fazer grandes jogos aqui. A tendência é que nos grandes jogos nós possamos jogar aqui, o tamanho da torcida do Goiás exige um estádio maior. Enquanto o projeto da Serrinha não estiver concluído, o Goiás vai mandar grandes jogos no Serra Dourada”, afirmou o CEO Leonardo Pacheco.