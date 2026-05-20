O estádio Serra Dourada receberá nos dois próximos fins de semana os últimos eventos antes do fechamento para início de reforma e modernização do principal palco do futebol goiano.\nAinda neste mês, no dia 30, o Serra Dourada será sede do evento “Totus Tuus”. Depois, o último evento programado para a praça esportiva é o Arraiá do Bem, evento gratuito que celebra as tradicionais festas de São João e é promovido pelo Governo de Goiás.\nApós os dois eventos, o estádio Serra Dourada será fechado para o início da reforma e modernização. A previsão é que o equipamento esportivo seja entregue em junho de 2028.\nDesde a concessão ao Complexo Serra Dourada, novo administrador do equipamento esportivo, o Serra Dourada começou a fase de receber últimos eventos.\nEm 2026, o estádio voltou a receber uma partida de futebol depois de quase um ano. O Goiás empatou com o Cruzeiro por 2 a 2 pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil no dia 22 de abril.