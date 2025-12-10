No novo estádio Serra Dourada, a visão que os torcedores terão do gramado do principal palco do futebol goiano poderá ser diferente em alguns espaços. Camarotes serão construídos em dois locais, sendo um deles na altura do gramado. Outra mudança será a construção de espaços que poderão ser utilizados pelos torcedores nos dois prédios localizados nos lados norte e sul dentro do estádio, em dias de jogos ou não.\nO Serra Dourada passará a ter camarotes, vão ser entre 60 a 63. Serão dois pontos específicos para esses locais. Onde atualmente são as cabines de rádios e televisão passará a ser um deles, com cerca de 44. O outro, que é a principal novidade, é a construção de camarotes na altura do gramado, neste ponto devem ser 19.\nComo será o novo Serra Dourada: veja imagens do projeto\nA geral será demolida e, com o rebaixamento do gramado, um espaço de camarotes será construído logo abaixo das cadeiras que serão alongadas para aumento na capacidade do público.