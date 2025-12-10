Algumas das novidades do novo Serra Dourada envolvem a história do estádio. O Grupo Construcap planeja a criação de um espaço que vai preservar a história do principal palco do futebol goiano. Existe também o planejamento para que, a partir de 2028, um tour guiado pelo local passe a ser realizado, algo semelhante ao que ocorre em grandes estádios brasileiros como Maracanã e Pacaembu, por exemplo.\nA concessionária evita falar em criar um museu no Serra Dourada, mas tem a intenção de destinar uma área no equipamento para preservar fotos, itens e até a estátua do rei Pelé (que hoje fica na rampa de acesso da tribuna de imprensa).\nNovo Serra Dourada: veja como ficará o estádio em imagens do projeto\n“Tudo preservado. Ela (estátua do Pelé) vai ser preservada, vamos manter e trazer essa história. Eu não sei se ela vai continuar ali onde está. O estádio também tem várias placas, fotos. Aquelas placas de ferro que marcam alguns momentos da história, da criação do estádio, às vezes até os gols. Nós vamos trazer tudo isso para um lugar só, que provavelmente vai ser essa galeria, que eu não estou chamando aqui de museu, mas a ideia é que seja um lugar que concentre mesmo a história do estádio desses 50 anos”, revelou o diretor da Construcap, Samuel Lloyd.