A cantora colombiana Shakira vai se apresentar na Cidade do México na primeira das três cerimônias de abertura da Copa do Mundo 2026.\nA seleção anfitriã e a África do Sul vão disputar a partida inaugural da competição na próxima quinta-feira (11) no estádio Azteca, na capital mexicana.\nA Fifa planejou cerimônias de abertura nos outros dois países-sede da competição, Estados Unidos e Canadá, antes das demais partidas inaugurais.\nShakira cantará "Dai Dai", música oficial do torneio, ao lado do cantor nigeriano Burna Boy. O colombiano J Balvin e a sul-africana Tyla também se apresentarão na cerimônia na Cidade do México.\n"Dai Dai" marca mais uma participação da artista em trilhas da Copa do Mundo, depois de "Waka Waka (This Time for Africa)", da edição de 2010, e "La La La", do Mundial de 2014, realizado no Brasil.