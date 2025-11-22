Neste domingo (23), o goleiro Tadeu tenta conquistar novo feito pelo Goiás, o segundo acesso dele com o clube à Série A, para ampliar sua relação com o clube goiano e valorizar um pouco mais sua identificação com a equipe esmeraldina.\nTadeu deseja conquistar o segundo acesso para a Série A, como fez em 2021, agora como capitão. O goleiro esmeraldino é um dos líderes do elenco alviverde e um dos jogadores que mais citam, no dia a dia do clube, sobre a necessidade do Goiás voltar a obter conquistas. Nos últimos anos, o time esmeraldino tem sofrido para ter conquistas.\nRemo x Goiás: onde assistir, horário e escalações\nDesde que Tadeu chegou ao Goiás, em 2019, o clube conquistou o acesso à Série A em 2021, uma vaga na Sul-Americana no Brasileirão de 2022 (foi eliminado nas oitavas de final) e o título da Copa Verde em 2023, o único do goleiro pelo clube alviverde.