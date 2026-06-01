Um levantamento da empresa de cibersegurança Kaspersky identificou um aumento de 720% no número de sites fraudulentos que simulam a venda de figurinhas da Copa do Mundo. Até meados de maio, foram contabilizados ao menos 164 domínios falsos, contra cerca de 20 registrados em abril.\nSegundo a pesquisa, os sites reproduzem com precisão o layout de lojas oficiais, incluindo etapas completas de compra, botões de carrinho, simulação de frete e seções de produtos relacionados. O objetivo é dar aparência de legitimidade e induzir o consumidor ao erro.\nSegundo Fabio Assolini, líder da equipe global de pesquisa e análise da Kaspersky para a América Latina, o crescimento acelerado desse tipo de golpe está ligado ao apelo de grandes eventos populares, como a Copa do Mundo.\nOs cibercriminosos aproveitam o apelo de grandes eventos para aplicar fraudes temáticas", afirma. De acordo com ele, os criminosos também impulsionam anúncios patrocinados no Google e Instagram para alcançar vítimas rapidamente durante períodos de alta procura.