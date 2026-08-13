Somente o Atlético-MG, entre os times brasileiros, saiu em vantagem no jogo de ida das oitavas de final dos torneios sul-americanos realizados entre terça e quarta-feira (12).\nPela Libertadores, nenhum clube (de qualquer país) conseguiu vencer no primeiro duelo do mata-mata. Pela Sul-Americana, o time mineiro foi o único do país que venceu.\nVeja o que cada clube precisa para chegar às quartas de final.\nLIBERTADORES\nPALMEIRAS\nO alviverde paulista levou um gol nos acréscimos após falha do goleiro Carlos Miguel e empatou por 1 a 1 com o paraguaio Cerro Porteño, no Nubank Parque. Agora vai precisar ganhar por qualquer resultado na próxima quarta (19), às 19h (horário de Brasília), em Assunção, para se classificar e pegar Mirassol ou LDU, do Equador, que jogam nesta quinta, às 19h. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.