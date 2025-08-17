Pressionado após duas derrotas seguidas, o Grêmio venceu o Atlético-MG por 3 a 1, em partida com clima quente na Arena MRV, neste domingo (17), pela 20ª rodada do Brasileirão. Os times terminaram o jogo com 9 jogadores cada.\nGustavo Scarpa abriu o placar para o Galo, e Edenilson empatou para o Grêmio. Os dois gols foram marcados na reta final do primeiro tempo.\nLeia também\n+Conheça a arquearia montada, prática milenar leva goiana à disputa do Mundial\nNa segunda etapa, Balbuena marcou o segundo gol do Grêmio, e Aravena fechou a conta no fim. Carlos Vinicius e Dodi, pelo time gaúcho, e Cuello e Junior Alonso, pelo Galo, foram expulsos.\nCom a vitória, o Grêmio chega a 23 pontos e assume a 13ª colocação. A situação, no entanto, segue desconfortável para o tricolor, que está a quatro pontos da zona de rebaixamento - o Vitória é o 17º, com 19.