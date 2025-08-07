Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025 serão definidos na próxima terça-feira (12), às 11h30 (de Brasília).\nSeis times já estão garantidos nas quartas de final. Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians e Fluminense.\nMais dois classificados serão conhecidos nesta quinta-feira (07). O Vasco recebe o CSA, e o Cruzeiro visita o CRB. Os dois jogos de ida foram 0 a 0.\nCalendário das quartas de final está definido. As partidas estão previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro.\nEntidade fará dois sorteios na terça. Além das quartas de final da Copa do Brasil, a data também terá a definição dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina.\nOnde assistir? A CBF transmite o evento ao vivo em seu canal no YouTube.\nCALENDÁRIO DA COPA DO BRASIL\nQuartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;