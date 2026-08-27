Em sorteio realizado nesta quinta-feira (27), em Mônaco, foram definidos os duelos da fase de liga da Champions League na temporada 2026/27.\nEntre os principais duelos, destaque para os confrontos entre o atual bicampeão PSG com Barcelona, Manchester City e Roma, e entre Real Madrid contra Inter de Milão e Arsenal.\nNo atual formato da Champions, as 36 equipes classificadas à fase de liga enfrentam oito equipes cada, em partidas de ida e volta.\nOs confrontos são definidos via sorteio, com os times divididos em quatro potes, de acordo com critérios técnicos. Cada equipe enfrenta duas de cada um dos potes. Times do mesmo país não podem se enfrentar nessa fase, e uma equipe só pode jogar contra duas de um mesmo país.\nAs primeiras partidas da fase de liga desta temporada serão disputadas entre 8 e 10 de setembro.