Neste domingo (21), o Sport venceu o Corinthians, por 1 a 0, na Ilha do Retiro, pela 24º rodada do Campeonato Brasileiro.\nO gol da partida foi anotado por Matheusinho. Com o triunfo, o Sport mantém tabu e não perde para o Timão em seu estádio desde 2016.\nEsta é a primeira vitória do Sport em casa no Brasileiro. Antes, o Leão havia vencido apenas o Grêmio, no Sul.\nCom o resultado, o Sport segue na lanterna, com 14 pontos. O primeiro time fora do Z4 é o Santos, com 23. Já o Corinthians fica com 29 pontos, em 10º lugar, e não consegue se aproximar do G6.\nAs equipes voltam a campo pela próxima rodada do Brasileiro. O Sport visita o Fortaleza, no próximo sábado, enquanto o Timão recebe o Flamengo, no domingo que vem.\nGOLS ANULADOS NÃO DESANIMARAM O LEÃO\nO Sport começou a partida melhor, tendo mais atitude e criando as primeiras chances. Logo aos dez minutos, Zé Lucas balançou a rede para os mandantes e ia marcando seu primeiro tento como profissional.