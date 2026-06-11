O Vila Nova é o novo líder da Série B. Nesta quarta-feira (10), o Sport empatou por 1 a 1 com o Athletic-MG. Com o resultado na Ilha do Retiro, o time colorado não foi ultrapassado pela equipe pernambucana e finalizou a 12ª rodada no topo da classificação.\nO Vila Nova lidera a Série B com 25 pontos. O novo vice-líder é o São Bernardo com 24 pontos. O Sport caiu para a 3ª posição e aparece com 23 pontos. Outros clubes goianos: o Goiás tem 17 pontos em 10º e o Atlético-GO é o 13º com 16 pontos.\nA equipe colorada começou a 12ª rodada na 2ª colocação e assumiu o 1º lugar após vencer o Botafogo-SP, por 1 a 0, no OBA. O único time que poderia passar o clube goiano era o Sport.\nO Leão abriu o placar com Augusto Pucci, mas o meia Ian Luccas deixou tudo igual e garantiu o empate por 1 a 1 para o clube mineiro. O resultado manteve o Vila Nova na liderança da Série B.