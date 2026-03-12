O Anápolis enfrenta o Sport nesta quinta-feira (12), pela 3ª fase da Copa do Brasil. A partida será disputada na Ilha do Retiro, no Recife, Pernambuco, às 21h30. A eliminatória será em jogo único e, em caso de empate, a decisão da vaga para a 4ª fase será nos pênaltis.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem e outras informações)\nO Galo da Comarca já recebeu R$ 1,78 milhão em premiações por avançar de fase e, caso avance para a 4ª fase, receberá mais R$ 1,07 milhão. No entanto, terá pela frente um grande desafio: enfrentará uma equipe da Série B do Campeonato Brasileiro que frequentemente disputa a elite do futebol nacional nos últimos anos.\nAlém disso, o Leão foi tetracampeão do Campeonato Pernambucano ao vencer o Náutico por 3 a 0 no último domingo (8) e chega em boa fase na temporada. O clube soma 46 títulos estaduais e também tem tradição na Copa do Brasil, tendo sido campeão da competição em 2008 ao derrotar o Corinthians na final.