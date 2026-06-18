Irregular na Série B, ainda sem treinador após a saída de Eduardo Souza, no final de semana, e desfalcado de dois importantes titulares, o Atlético-GO terá de se reinventar na noite desta quinta-feira (18) para superar o Sport na Ilha do Retiro, no Recife. Os dois rubro-negros se enfrentam a partir das 21 horas, na abertura da 14ª rodada, em situações opostas.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem e prováveis escalações)\nO time pernambucano está no G6, faz boa campanha, joga em casa e se apresenta como um dos candidatos ao acesso à elite nacional. Para o Dragão, a fase não é das melhores, pois o clube goiano sequer conseguiu garantir presença entre os dez melhores, na primeira página da classificação da Série B.\nAuxiliar de Eduardo Souza, o ex-goleiro Renan Brito permaneceu no clube e assumiu a preparação para o jogo, ao lado de Luciano Deitos, membro da comissão técnica fixa e que acumula o cargo de treinador do sub-20. Os dois tentam ajustar uma equipe instável e sem regularidade na Série B.