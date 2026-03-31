O Vila Nova entra em campo nesta quarta-feira (1º) em busca da primeira vitória na Série B. Na Ilha do Retiro, o time colorado desafia o Sport pela 2ª rodada da competição. O duelo será disputado a partir das 19 horas.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)\nA partida desta quarta-feira marca a estreia do técnico Guto Ferreira no comando do Vila Nova. O treinador teve pouco mais de uma semana de trabalho com o elenco e vai escalar os principais atletas diante do Sport.\nPor opção, o Vila Nova optou por não utilizar os principais jogadores na disputa da Copa Centro-Oeste. Nomes como Tiago Pagnussat, João Vieira, Marquinhos Gabriel e Dellatorre, por exemplo, foram poupados no regional e voltam para enfrentar o Sport.\nNo torneio regional, o clube decidiu estrear com o time sub-20. A equipe perdeu de 1 a 0 para o Rio Branco-ES. No jogo seguinte, alguns atletas da equipe principal atuaram com os jovens. Casos de Willian Formiga, Willian Maranhão e Emerson Urso. O Tigre goleou o Operário-MS por 6 a 0.