O zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, foi absolvido e escapou de punição no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), após ser denunciado pelo que disse sobre o árbitro Wilton Pereira Sampaio depois do jogo contra o Flamengo, pelo Brasileiro.
A absolvição foi por unanimidade na 1ª Comissão Disciplinar e, portanto, o jogador segue liberado para atuar na reta final do Brasileiro.
O paraguaio foi denunciado com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê punição a quem "assumir conduta contrária à ética desportiva".
A denúncia veio por causa da entrevista pós-jogo contra o Flamengo, na qual Gómez disse que o árbitro Wilton Pereira Sampaio é "um dos mais soberbos do futebol mundial" e que ele "tem alguma coisa contra o Palmeiras, com o sucesso do Palmeiras".