O meia-atacante Dudu teve punição confirmada no Pleno do STJD por xingamentos e ataques nas redes sociais contra a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. O entendimento da maioria dos auditores é que as ofensas tiveram cunho misógino.
O tribunal manteve a pena de seis jogos de suspensão, além de multa de R$ 90 mil. O placar do julgamento foi 4 a 2.
Dudu já cumpriu três jogos da punição aplicada em primeira instância. Os outros três jogos da suspensão serão pagos só no Brasileiro, conforme definição da corte.
O jogador foi denunciado com base no artigo Art. 243-G, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição a quem praticar ato discriminatório. Neste caso, discriminação contra uma mulher.