O Anápolis se livrou dentro do campo do rebaixamento à Série D do Brasileiro, após vitória de 2 a 0 sobre o Botafogo-PB no último sábado (30), no Estádio Jonas Duarte. Porém, o Galo da Comarca terá de enfrentar uma batalha jurídica, na próxima sexta-feira (5), no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O Pleno do STJD julga o recurso do Guarani que pede a anulação do jogo em que o time goiano venceu a equipe paulista por 2 a 0, no dia 21 de julho, em Anápolis. O Guarani se classificou à semifinal da Série C, mas havia ingressado anteriormente com o pedido de anulação. O clube paulista contesta o resultado de campo do jogo válido pela 13ª rodada, alegando que, durante alguns minutos, o Anápolis esteve com 12 jogadores em campo, algo que não é permitido pela regra. O atacante João Celeri foi substituído por Igor Cássio, mas permaneceu nas quatro linhas. O Guarani alega erro de direito da arbitragem.A anulação do resultado da partida entre Anápolis e Guarani passou a ter um outro interessado - o CSA-AL. O clube alagoano foi rebaixado à Série D após derrota em casa para o Brusque-SC, também no sábado (30). A equipe alagoana vive momento de crise interna, mas se movimenta nos bastidores, de olho no processo movido pelo Guarani. Com isso, o Z4 (zona do rebaixamento) e o G8 (grupo dos oito classificados) poderiam sofrer mudanças se o recurso do Guarani for acatado pelo Pleno do STJD - o Bugre fechou a 1ª fase com 27 pontos, em 5º lugar, enquanto o rebaixado CSA-AL somou 22 pontos, na 17ª colocação. Outro agravante é que o Anápolis festejou a vitória sobre o Botafogo-PB e a fuga do rebaixamento e já liberou o elenco e a comissão técnica para as férias, previstas até novembro. O lateral direito Fábio, titular durante a temporada, foi emprestado pelo clube ao Goiás, nesta terça-feira (2), no último dia de transferências de jogadores da CBF. Assim, não pode mais atuar pelo Galo da Comarca.