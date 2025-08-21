O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou nesta quinta-feira (21) o pedido do Goiás de anulação do jogo contra o Athletic-MG, pela 13ª rodada da Série B. A partida foi disputada no dia 23 de junho, na Serrinha, e terminou com vitória mineira por 2 a 1.\nO Goiás pediu impugnação do resultado com a argumento que houve “erro de direito”, que é o não cumprimento da regra do jogo. No tribunal, a decisão foi unânime e teve placar de 7 a 0.\nA alegação do clube goiano foi que o árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus/RJ utilizou a cabine do VAR para revisar um lance não previsto na regra: revisão de expulsão após segundo cartão amarelo.\nDurante o julgamento, a defesa e membros do Pleno do STJD afirmaram que não houve erro de direito, mas sim um “erro claro”, o que não inviabilizaria a anulação da partida.