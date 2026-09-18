O zagueiro Tiago Pagnussat, do Vila Nova, foi punido nesta quinta-feira (17), pela 7ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), com quatro partidas de suspensão. O jogador foi expulso no jogo em que o Vila Nova foi goleado (5 a 0) pelo Athletic-MG, em São João del Rey (MG).\nO jogo foi válido pela 26ª rodada e, no lance relatado em súmula, Tiago Pagnussat foi citado por agressão física (cotovelada no rosto) cometida contra um adversário da equipe mineira.\nTiago Pagnussat foi julgado e punido com base no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Mesmo que tenha argumentado na seção em que foi julgado que tenha procurado bloquear o jogador adversário, o relato do zagueiro foi insuficiente para convencer os auditores.\n"Falando sobre o lance, a gente está fazendo a disputa de espaço, sou zagueiro e ele era atacante. No momento que a bola é afastada e sobra para a equipe do Athletic, eu saio naquela intenção de fazer o bloqueio do chute e, ao mesmo tempo, ele me agarra por trás e eu acabo tentando me soltar com os braços. Acabou pegando na parte das costas dele, no ombro um pouquinho, com o braço”, argumentou o atleta vilanovense, segundo a página do STJD.