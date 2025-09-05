Na manhã desta sexta-feira (5), em sessão de julgamento do Tribunal Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o pedido de impugnação do jogo entre Anápolis e Guarani foi recusado, por decisão unânime, e o resultado da partida foi mantido. Com isso, o Galo da Comarca voltará a disputar a Série C no ano que vem e o CSA teve seu rebaixamento confirmado.\nNo Processo 168/2025, o Guarani solicitou a impugnação da partida disputada contra o Anápolis no dia 21 de julho, no Jonas Duarte, pela 13ª rodada da Série C. O Bugre apontou que o Galo da Comarca atuou com 12 jogadores em campo durante alguns minutos e alegou erro de direito, na tentativa de anular o duelo, que terminou em 2 a 0 a favor do time goiano.\nComo foi o julgamento\nO sub-procurador Eduardo Ximenes foi o primeiro a falar. Ele reconheceu que houve erro de direito e afirmou que entrará com denúncia contra o árbitro daquele jogo, Marcello Rudá Neves Ramos da Costa, mas que não entende que seria motivo para impugnação da partida.