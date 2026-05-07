O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reduziu a pena do centroavante Dellatorre, do Vila Nova, de três para uma partida em julgamento nesta quinta-feira (7). O atacante vai cumprir a suspensão na próxima partida do Tigre na Série B e será desfalque da equipe colorada no clássico contra o Goiás;\nO primeiro julgamento do atacante colorado foi no dia 29 de abril. Ele foi punido com três partidas de suspensão pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD, por conduta antidesportiva no jogo contra o Confiança, pela 3ª fase da Copa do Brasil.\nO departamento jurídico do Vila Nova ingressou com efeito suspensivo, que foi concedido pelo STJD. Por isso, Dellatorre enfrentou o Athletic-MG. Foi do camisa 9 o gol do Tigre no empate por 1 a 1 com a equipe mineira.\nNesta quinta-feira, o recurso foi analisado e o Pleno do STJD decidiu reduzir a suspensão de três para uma partida.