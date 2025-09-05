Três jogadores eliminados do futebol por manipulação de resultados poderão voltar a atuar profissionalmente, após pedidos de reabilitação julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Um desses atletas é Romário, ex-Vila Nova, e os demais são Ygor Catatau e Gabriel Tota.\nNa manhã desta sexta-feira (5), o Pleno do STJD entendeu que todos os requisitos legais foram atendidos, como o pagamento de multas, comprovação de atividade profissional e apresentação de declarações de idoneidade. Os três jogadores estiveram no julgamento presencialmente e estão liberados para atuar dois anos e dois meses depois da pena.\nO termo "eliminados" do futebol, em vez de "banidos", significa que os jogadores ficariam fora dos gramados profissionais por dois anos e, depois disso, poderiam ter as condutas revistas para um novo julgamento, justamente o que aconteceu no caso dos três atletas.