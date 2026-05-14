O primeiro dia da Stock Car em Goiânia foi marcado pela chegada dos pilotos ao Autódromo Internacional Ayrton Senna, o primeiro treino da categoria Stock Light e uma caminhada de pilotos com o público no novo traçado do circuito goiano.\nTodos os pilotos que vão competir pela Stock Car já estão em Goiânia e visitaram o autódromo nesta quinta-feira (14). Alguns andaram de moto ou a pé pelo circuito, enquanto outros optaram por conhecer as mudanças internas que foram feitas no equipamento esportivo, principalmente na área dos boxes.\nOs primeiros pilotos que foram à pista foram os novatos (rookies) da Stock Light. Nesta quinta-feira, 14 carros participaram da atividade. Gabriel Koenigkan, da equipe W2 Racing e vice-líder do campeonato, foi o mais rápido no treino livre. Ele também registrou a volta mais rápida com 1min28s707.