Restam apenas três categorias de ingressos à venda para o retorno da Stock Car para Goiânia. A modalidade vai reabrir o Autódromo Internacional Ayrton Senna entre os dias 16 e 17 de maio, depois de manutenção feita na pista do equipamento esportivo após a MotoGP.\nOs ingressos para a 4ª etapa da categoria que seguem à venda são: Gramado/Platô, com valor de R$ 220, Gramado/Platô com visitação aos boxes, por R$ 660, e combo de quatro bilhetes individuais para o mesmo setor (gramado/platô), por R$ 240. A venda é online - clique aqui.\nTodos outros tipos de ingressos, arquibancada coberta, arquibancada com visitação e o combo arquibancada com quatro bilhetes, estão esgotados.\nApós manutenção, autódromo de Goiânia será reaberto com a Stock Car\nAutódromo de Goiânia recebe visita de diretores da Fórmula Indy