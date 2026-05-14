O Autódromo Internacional Ayrton Senna foi reaberto nesta quinta (14) para atividades de automotor. No primeiro dia de atividades no retorno da Stock Car a Goiânia, 14 pilotos da Stock Light fizeram um treino e aprovaram as mudanças feitas no circuito, que estava fechado desde março depois da etapa da MotoGP. Para os mais experientes, apesar do traçado do circuito goiano ser o mesmo, a impressão é de um autódromo novo e que vai exigir adaptação.\nNo Mundial de Motovelocidade, alguns trechos da pista apresentaram problemas: parte interna do início da reta principal, trechos entre o mergulho e miolo e o final do ‘S’ e início da reta oposta. Depois da passagem da categoria, foi feito recapeamento nesses locais.\nStock Car, Stock Light e Turismo nacional serão as categorias que vão reabrir o autódromo para atividades de automotor depois dessa manutenção. O primeiro treino foi feito pelos novatos (rookies) da Stock Light, nesta quinta-feira (14), e a programação segue até domingo (17).