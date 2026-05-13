A Stock Car vai promover nesta quinta-feira (14) uma caminhada com pilotos e público na pista do Autódromo Internacional Ayrton Senna. A campanha é chamada de “Track Walk pela Vida” e terá um esquenta para a 4ª etapa da categoria, que volta a Goiânia neste final de semana depois de ausência de quase dois anos.\nÉ tradição antes de treinos e corridas a ação de pilotos e membros das equipes irem à pista caminhar nos circuitos em uma espécie de reconhecimento do traçado e do piso.\nNo retorno da Stock Car a Goiânia, esse reconhecimento de pista terá a presença do público com os pilotos e membros das equipes.\nAlém da caminhada pelo circuito, a ação contará com exposição de carros, sessão de autógrafos e distribuição de brindes. Os 30 primeiros participantes da caminhada ainda ganham um brinde especial, que será divulgado apenas na quinta-feira.